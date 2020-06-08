 تأجيل إطلاق مولات خليجية بسبب كورونا

أظهر تقرير لوكالة رويترز، أن عددا من الشركات في منطقة الخليج قررت تأجيل تدشين عدد من المراكز التجارية الجديدة، مع تعثر أداء قطاع التجزئة بسبب فيروس كورونا.

وقالت شركة "ماجد الفطيم" إنها ستؤجل إطلاق مركز تجاري في سلطنة عمان، كذلك أوقفت "إعمار" أعمال البناء في مركزين تجاريين في دبي.

من جهة أخرى، حاولت بعض المراكز التجارية دعم محلات التجزئة من خلال إضافتها إلى منصات إلكترونية مثل "نون" و"نمشي".

وتتوقع EFG Hermes تراجع مبيعات المراكز التجارية في دبي بنسبة 20% خلال العام الحالي، قد تصل إلى 40% إذا استمر حظر حركة السفر حتى نهاية العام.