"عناية" تقلص خسائرها الفصلية 41% إلى 10 ملايين ريال

قلصت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، خسائرها، نحو 41.77% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من عام 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، تراجع صافي الخسائر قبل الزكاة إلى 10.25 مليون ريال، مقابل نحو 17.6 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى التحسن في صافي خسائر الاكتتاب، وعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وانخفاض في دخل الاستثمار.

وعلى أساس ربعي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 55.76% مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 23.18 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الأول من 2020، نحو 167.78 مليون ريال تمثل 55.93% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال.

وارتفعت خسائر الشركة قبل الزكاة خلال عام 2019 نحو 10.36% إلى 101.35 مليون ريال، مقابل 91.84 مليون ريال للعام السابق.