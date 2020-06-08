"مدينة المعرفة" تتكبد 5.3 مليون ريال خسائر بالربع الأول

أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 5.29 مليون ريال.

وتظهر بيانات الشركة، المنشورة في موقع سوق الأوراق المالية السعودية تداول، أن أرباحها خلال الفترة المناظرة بلغت 19.564 مليون ريال.

أتي ذلك، بعد تراجع إيرادات الشركة 69.6% لتصل إلى 24.93 مليون ريال، مقابل 82.135 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انتشار فيروس كورونا، تسبب في حالة تذبذب وتعطل في الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتأثير على الاقتصاد العالمي. لا تتوقع المجموعة وجود أي أثر على الأرصدة كما في 31 مارس 2020، خاصة فيما يتعلق بأية انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية والعقارات قيد التطوير ويعود ذلك لطبيعة العقارات وهوامش الربح، كما هو مبين. تقوم الإدارة والمكلفون بالحوكمة بمتابعة ورصد المستجدات والتأثيرات، وستقوم بإطلاع المساهمين بالمستجدات بمجرد توفر المزيد من المعلومات. كذلك، وبناءً على المركز المالي وتقييم السيناريوهات المحتملة، لا تعتقد الإدارة وجود مخاطر تتعلق بالاستمرارية.