نقل ملكية 4 شركات مطاحن سعودية للتخصيص

وافق مجلس الوزراء السعودي على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.

وأقر المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على منح كل من (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق.

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ونص القرار على "نقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص".

وفي الشهر الماضي، أعلنت كل من المؤسسة العامة للحبوب و"إتش إس بي سي العربية السعودية" المستشار المالي لعملية التخصيص، الانتهاء من استقبال طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين في 30 نوفمبر الماضي.

وقالت مؤسسة الحبوب إنه يجري حالياً دراسة طلبات التأهيل المقدّمة، وسيتم إخطار المستثمرين المستوفين للمعايير وفقاً لوثيقة طلب التأهيل فور الانتهاء من دراسة الطلبات.

وبينت أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل، وفقاً لوثيقة طلب التأهيل.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يُعد من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، إذ تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة.