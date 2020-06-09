تكوين توقع مذكرة بيع 70% من شركة تابعة لـ "جوفو" الصينية

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة الصينية، وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة التابعة لشركة تكوين.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مدة المذكرة تستمر 365 يوماً، وإن إجراء المفاوضات حول الاتفاقيات النهائية ستتم عقب انتهاء المشتري من الفحص النافي للجهالة بجميع جوانبه.

وأوضحت أن المذكرة اعتمدت القيمة العادلة لكامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة بمبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.