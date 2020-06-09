ثورة السيارات الكهربائية .. بطارية تدوم مليونَيْ كيلومتر!

ثورة جديدة على الأبواب بصناعة السيارات الكهربائية، والتي قد لا تدع أية فرصة أمام السيارات التقليدية للبقاء، في ظل اكتشاف جديد يزيل كافة المخاوف المتعلقة بهذا النوع من السيارات.

وطور عملاق صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، المزود الرئيسي للبطاريات لشركتي تيسلا وفولكسفاغن، بطارية سيارات جديدة تدوم مليوني كيلومتر.

وتستعد شركة كونتيمبروراي أمبريكيس (Contemporary Amperex Technology Co.) لإنتاج البطارية التي تدوم حتى 16 عاما ومليونَ يْكيلومتر، وفقا لما قاله تسنغ يو تشون رئيس مجلس إدارة الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في جزيرة نينغدي الواقعة جنوب شرقي الصين.

وفي الوقت الحالي، يغطي الضمان على بطاريات السيارات الكهربائية نحو 240 ألف كيلومتر، أو 8 سنوات.

وهذه الثورة في عمر البطارية، تعد إنجازا كبيرا، إذ إنه يمكن استخدام البطارية في سيارة ثانية، وهو الأمر الذي سيقلص من تكلفة امتلاك سيارة كهربائية.

وقال تشون إنه في حال قيام أي مصنع بطلب تلك البطاريات، فإن شركته جاهزة للإنتاج، دون أن يفصح إذا ما جرى التعاقد على بيع هذه البطاريات. وأشار إلى أن سعر تلك البطاريات أعلى بـ 10% فقط من البطاريات المستخدمة حاليا في السيارات الكهربائية.

وقد يؤدي هذا النوع من البطاريات إلى زوال المخاوف المتعلقة بالبطاريات الكهربائية، إذ يمكن للسيارات المزودة بهذا النوع من الدوران حول الأرض نحو 50 مرة، وفقا لبلومبيرغ.

وبالفعل أعلنت شركات سيارات كهربائية مثل تسلا وجنرال موتورز عن اقترابها استخدامها لبطاريات تدوم لمليون ميل (1.6 مليون كيلومتر).