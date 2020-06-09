شركة مراس تنضوي تحت لواء مجموعة دبي القابضة

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي بضم "مراس" تحت مظلة مجموعة "دبي القابضة"، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لتشكيل كيان اقتصادي ضخم بمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في كافة تلك القطاعات.

ومن شأن تلك الخطوة تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات المتحققة وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

موضوع يهمك أصدر رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتولي الشيخ أحمد بن سعيد مسؤولية الإشراف المؤقت على... أحمد بن سعيد يتولى الإشراف المؤقت على "مراس" و"دبي القابضة" شركات

فمنذ تأسيسها في العام 2004، واصلت "دبي القابضة" تحقيق تقدم إيجابي متصل في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مؤسسات لها اسمها وسمعتها على الصعيد العالمي تضم: مجموعة جميرا، ودبي للعقارات إضافة إلى مجموعة "تيكوم"، التي يندرج تحت لوائها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة، في مقدمتها "مدينة دبي للإنترنت" و"مدينة دبي للإعلام".

فيما تتمتع "مراس" بحضور قوي في العديد من القطاعات عبر مجموعة من المشاريع النوعية المتميزة، تغطي قطاعات: تجارة التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات، والترفيه، والرعاية الصحية، وكذلك القطاع العقاري.

وستسهم هذه الخطوة في الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي.

وستوفر الاستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدراتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة، والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوق المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد.