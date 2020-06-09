"دريك آند سكل" تطوي صفحة الخسائر وتتحول للربحية بـ262 مليونا

أفصحت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، معلنة عن أرباح صافية بلغت 262 مليون درهم إماراتي، مقارنة بخسائر صافية بلغت 5.1 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2018.

وسجلت دريك آند سكل إنترناشيونال إيرادات بقيمة 681 مليون درهم للسنة المالية، مدعومة بإيرادات المشاريع المستقبلية عند 625 مليون درهم، بما في ذلك 309 ملايين درهم من المشاريع المشتركة، مدفوعة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والجزائر والكويت والعراق.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة شفيق أحمد صالح عبدالحميد: "لقد عمل الفريق الإدري بلا كلل خلال العام الماضي لمعالجة التحديات المتمثلة في معالجة الخسائر الهائلة المسجلة في 2018، و التصدي للعبء الذي خلفته الإدارة السابقة".

وتابع: "لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في عملية إعادة الهيكلة المالية مع البنوك القيادية، وقد بذلنا جهودًا حقيقية للتواصل إلى جميع الدائنين التجاريين قبل الانتهاء من اتفاقية إعادة الهيكلة التي ستحتاج إلى دعم جميع أصحاب المصلحة".

ومع ذلك، يعتبر عبد الحميد أن "مرحلة التعافي في بدايتها، فنحن ما زلنا نتفاوض على صفقة إعادة هيكلة الديون، حيث نحن الآن في مراحل متقدمة من هذه المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية تصب في مصلحة جميع الأطراف، مما سيفيد الشركة على المدى الطويل".