"كريم": تحسن أعمالنا في ظل تخفيف القيود

أعلن مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لـ" كريم" المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل، من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة، بدء التحسن في أعمال الشركة التي تراجعت بأكثر من 80% في مارس وأبريل الماضيين.

وقال إن هذا التحسين يأتي في ظل تخفيف قيود الحظر بسبب جائحة كورونا، من قبل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه أوضح أن أعمال الشركة مازالت منخفضة بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، أكد شيخة، أن أعمال التوصيل أصبحت أكبر بكثير خلال أزمة كورونا، مستبعدا أي تقليص إضافي في الوظائف، بعد أن تم تخفيض عدد الموظفين بـ 31% في مايو الماضي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "كريم" أن الشركة تخطط لإطلاق تطبيق جديد هذا الشهر سيتم استخدامه بشكل يومي.