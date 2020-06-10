أرباح "ميدغلف للتأمين" الفصلية تنمو 17.2% إلى 8.2 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً في الأرباح نسبته 17.2%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها قبل الزكاة خلال تلك الفترة بلغ 8.246 مليون ريال، مقابل 7.035 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 43.5% نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26.6% و ارتفاع في الدخل من عمولة اعادة تأمين بنسبة 97.8%.