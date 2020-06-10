ارتفاع أرباح "الاتحاد للتأمين" الفصلية 16% إلى 17.5 مليون ريال

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 17.501 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020 ، بارتفاع 16.812% عن الربع المماثل من العام السابق والذي ربحت فيه 14.9 مليون ريال.

وقالت الشركة: "يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص الأقساط الإضافية بقيمة 15,321,944 خلال الربع الحالي مقابل ارتفاعه بقيمة 13,894,212 خلال الربع المماثل من العام السابق".

وأضافت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين. وتم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الربح بعد الزكاة بقيمة 15 مليون ريال".

وتراجعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني السنوية 27% إلى 64.3 مليون ريال في 2019، مقابل 88.1 مليون ريال في 2018.

وبلغت قيمة أرباح الربع الرابع 17.1 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 14%، حيث ارتفع صافي المطالبات المتحملة لفرع تأمين المركبات بنسبة 10%، وارتفع صافي المطالبات المتحملة لفرع التأمين الصحي بنسبة 44%، إضافة لارتفاع مصروف مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها.