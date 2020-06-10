استطلاع: 70% من الشركات تخطط لتعديل التعويضات والحوافز

أظهر استطلاع أجرته شركة "ميرسر" أن 70% من الشركات في الخليج لديها حاليًا، أو يخططون لتعديل برامج التعويضات والحوافز الخاصة بالموظفين بسبب تداعيات أزمة كورونا و أن ما يقرب من 40% من المؤسسات قامت أو ستقوم بتجميد التوظيف ، أو ستفرض إنهاء العمل بشكل دائم أو تفرض إجازة على الموظفين.



وبحسب الاستطلاع الذي، يحمل عنوان "تداعيات كوفيد-19 على التعويضات والحوافز" فإن 70% من المشاركين في الاستطلاع من الشركات في الخليج لديهم حاليًا، أو يخططون لتعديل بند واحد أو أكثر ضمن برامج التعويضات والحوافز الخاصة بالموظفين، وذلك استجابة لتأثير فيروس "كوفيد-19" على نشاط أعمالهم.

كما يبدو أن المنظمات المحلية استجابت بشكل أسرع من نظرائها الدوليين للتغييرات التي فرضها كوفيد 19، كون الشركات الدولية كانت في موقع أفضل لتحمّل التداعيات المالية السلبية للوباء.

وبحسب ميرسر فإن المنظمات في دول الخليج متفائلة في شأن بقاء التداعيات الاقتصادية لـ "كوفيد-19" لوقت قصير فقط. في الإمارات، تقوم 28% من المنظمات التي شملتها الدراسة بخفض الرواتب حاليًا أو تخطّط لذلك عبر أكثر من مستوى وظيفي. وفي السعودية، قامت 30% من المنظمات بتخفيض الرواتب الأساسية أو سوف تقوم بتخفيضها، فيما 32% من المؤسسات في قطر تعتزم القيام بذلك.

وكذلك الأمر في البحرين حيث 29% من المنظمات قامت بهذا الإجراء أو سوف تقوم به.



حيث تتم التخفيضات على الرواتب الأساسية أو المخصصات النقدية للمناصب العليا كوظيفة الرئيس التنفيذي أو الوظائف في الإدارة العليا.

ويخطّط غالبية المجيبين على الاستطلاع لتطبيق هذه التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر.

ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من 40% من المؤسسات قامت أو ستقوم بتجميد التوظيف، أو ستفرض إنهاء العمل بشكل دائم أو إعطاء الموظفين إجازة.

كما أظهرت المنظمات العاملة في قطاعات الزراعة، والبيئة، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية والخدمات المالية، مرونة أكبر في التعامل مع تداعيات "كوفيد-19"، حيث ذكرت معظمها أنه لم يحدث أي تغيير في برامج التعويضات والحوافز الخاصة بها. فيما أفادت 90% من منظمات قطاع الهندسة والبناء والعقارات، بأنها اتخذت بعض الإجراءات الخاصة بالتعويضات والحوافز.