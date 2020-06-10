الأسمنت السعودية توزع 229 مليون ريال لمساهميها

أعلنت شركة الأسمنت السعودية قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام 2020، بقيمة 229.5 مليون ريال على عدد 153 مليون سهم.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن حصة كل سهم من التوزيعات تبلغ 1.5 ريال بنسبة 15% من القيمة الأسمية.

وقالت إن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 23 شوال 1441 (15 يونيو 2020) المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أن تاريخ التوزيع سيبدأ يوم 4 ذوالقعدة 1441 (25 يونيو 2020) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.