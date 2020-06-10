بوان تعلن أرباحاً فصلية بـ 15.2 مليون ريال

أعلنت شركة بوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-03-31 ( ثلاثة أشهر )، لتبلغ الأرباح في الربع الأول من العام الحالي 15.2 مليون ريال.

وتأتي هذه الأرباح مستقرة مع زيادة طفيفة نسبتها 1% عند المقارنة مع مستواها قبل عام.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح.

ويأتي ذلك الارتفاع بالأرباح على الرغم من الاعتراف بخسارة تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة الناتج من الاكتتاب في الطرح الأولي بشركة أرامكو بمبلغ 7.1 مليون ريال.

كما يأتي في ظل ارتفاع مصاريف التشغيل وانخفاض الإيرادات الأخرى، كما انخفضت المصاريف المالية والزكاة.