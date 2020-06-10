ستاربكس تفقد 3 مليارات دولار من إيراداتها بسبب كورونا

توقعت شركة ستاربكس أن تحقق خسائر خلال الربع الثالث من عامها المالي الجاري، إذ تنبأت الشركة بفقدان 3.2 مليار دولار من إيراداتها بسبب جائحة كورونا.

وهبط أسهم الشركة في التداولات الأولية بنسبة 2% اليوم الأربعاء. ومنذ بداية العام، تراجع سهم الشركة، التي تصل قيمتها السوقية 94.2 مليار دولار، بنسبة 8%.

وتتوقع الشركة أن تتراوح خسائر السهم بين 64 سنتا إلى 79 سنتا وذلك في الربع الذي ينتهي في 28 يونيو، لكنها تتوقع أن تحقق أرباحا في الربع الرابع، لتتراوح ربحية السهم بين 11 و36 سنتا.

وتتوقع الشركة أن تتراجع المبيعات في الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر سوقين للشركة، بين 10% و20% خلال العام المالي.