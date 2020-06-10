"ميرسر": 40% من المؤسسات بالخليج قامت أو ستقوم بتجميد التوظيف

أظهر استطلاع أجرته شركة "ميرسر" أن 70% من الشركات في الخليج لديها حاليًا، أو يخططون لتعديل برامج التعويضات والحوافز الخاصة بالموظفين، بسبب تداعيات أزمة كورونا و أن ما يقرب من 40% من المؤسسات قامت أو ستقوم بتجميد التوظيف، أو ستفرض إنهاء العمل بشكل دائم أو تفرض إجازة على الموظفين.

وبحسب الاستطلاع الذي، يحمل عنوان "تداعيات كوفيد-19 على التعويضات والحوافز" فإن 70% من المشاركين في الاستطلاع من الشركات في الخليج لديهم حالياً، أو يخططون لتعديل بند واحد أو أكثر ضمن برامج التعويضات والحوافز الخاصة بالموظفين، وذلك استجابة لتأثير فيروس "كوفيد-19" على نشاط أعمالهم.

كما يبدو أن المنظمات المحلية استجابت بشكل أسرع من نظرائها الدوليين للتغييرات التي فرضها كوفيد 19، كون الشركات الدولية كانت في موقع أفضل لتحمّل التداعيات المالية السلبية للوباء.

وقال محمود غازي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسر" أن التقرير شمل 168 مجموعة من الشركات التي تأثرت بشكل مختلف عن بعضها. هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير من جائحة كورونا مثل قطاع النقل والإنشاءات الهندسية وقطاع السياحة والترفية. بعض القطاعات الأخرى تأثرت بشكل أقل مثل الأدوات الطبية والقطاع المالي".

وأضاف غازي "لاحظنا أن هناك شركات كانت من ضمن القطاعات التي لم تتأثر بالجائحة إلا أن عدم قدرة هذة الشركات على مواكبة التحول الرقمي والقدرة على العمل عن بعد كان له تأثير سلبي عليها وعلى عملياتها داخل الشركة. القطاعات تختلف حسب التضرر من كورونا وشهدنا عملية خفض للرواتب تتراوح مابين 15% إلى 25% حسب تضرر القطاع والشركة مع التركيز على المناصب القيادية والعليا في الشركات مع التركيز الأقل على المناصب المساندة داخل المجموعات والشركات".

وتابع "التحرك السريع الذي لاحظناة في الشركات المحلية هو مربوط بسرعة اتخاذ القرار لهذه الشركات. الشركات العالمية المتواجدة ففي منطقة الخليج والمنطقة العربية استطاعت التعاطي مع الجائحة بشكل أقوى من ناحية المالية عند الشركات، لذلك هي مربوطة بالرد على هذه الجائحة والتغيرات والقدرة على اتخاذ القرار السريع وبالشكل الصحيح وبما يناسب المنظومة والموظفين".

وأضاف غازي "الآلية الأفضل والتي اتبعتها العديد من الشركات هي مسألة تواصل الشركة الفعال والشفاف مع الموظفين والنظر إلى سلامة وصحة الموظفين وهي نقطة مهمة في ظل جائحة كورونا ومتبعة حث الموظفين لأخذ الإجازات حتى تعود العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها وعودة الموظفين بشكل قوي، وأخيراً توفير البنية التحتية والرقمية للموظفين لتمكينهم من أداء أعمالهم في الوقت الحالي".