شركة "أليانز إس إف" تتكبد خسائر فصلية بـ 15 مليون ريال

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-03-31 (ثلاثة أشهر) والتي أظهرت صافي خسائر قبل الزكاة بقيمة 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن أسباب تحولها من ربحية بأكثر من 11 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق إلى هذه القيمة من الخسائر يعود إلى الأسباب التالية:-

- الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 15.7% (136.3 مليون ريال مقابل 117.8 مليون ريال).

- يأتي ذلك بالرغم من ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 4.6% (165.6 مليون ريال مقابل 158.3 مليون ريال).

وقالت إن سبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة يعود بشكل رئيسي الى الارتفاع في مطالبات تأمين المركبات بنسبة 35% (96.0 مليون ريال مقابل 71.1 مليون ريال).

وذكرت أن هذا الانخفاض في أداء قطاع تأمين المركبات يعود بشكل رئيسي الى عدد من وثائق التأمين تم اكتتابها في الربع الأول والربع الثاني للعام 2019 وتبين أنها ذات أداء سيئ.

وقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الأداء ولاستعادة تأمين المركبات للربحية في أسرع وقت ممكن.