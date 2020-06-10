صفعة لـ"هواوي".. أكبر شركة رقاقات تمتثل لأميركا بحظر المبيعات

تلقت شركة هواوي ضربة جديدة، بعد أن قالت أكبر شركة مصنعة للرقاقات في العالم، إنها تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة لبيع أجزاء أشباه الموصلات الحاسمة لشركة الاتصالات الصينية.

وصرح رئيس الشركة المصنعة مارك ليو Mark Liu للمساهمين بأن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "TSMC" قد لا تتعامل مع هواوي ما لم تقدم واشنطن إعفاء خاصًا.

موضوع يهمك تمتلك شركة هواوي حاليا مخزونا يكفيها لعامين من الرقائق الإلكترونية الأميركية، التي تستخدمها في أعمالها الحيوية، بهدف... في غفلة من واشنطن.. هواوي تبني مخزونا من هذه المنتجات شركات

ويضر هذا الأمر بشدة سلسلة التوريد لهواوي، التي وجدت نفسها في وسط خلاف دبلوماسي عميق بين واشنطن وبكين، وأعلنت أميركا الشهر الماضي عن ضوابط على الشركات التي تستخدم معدات أميركية لتزويد هواوي بتكنولوجيا الرقاقات الدقيقة وسط مخاوف من أن النظام الصيني الشيوعي قد يستخدمها للتنصت على الغرب.

وتنص القاعدة الجديدة لوزارة التجارة الأميركية حاجة الشركات التي تصنع أو تصمم رقاقات لمعدات هواوي إلى ترخيص في غضون 120 يومًا من أجل استخدام مجموعة أدوات أميركية.

وحذر وزير التجارة ويلبر روس Wilbur Ross عند الإعلان عن الأمر بأن الولايات المتحدة ستطبق هذه القاعدة بقوة، وستواصل أي محاولات للتحايل على ضوابطها.

وتسبب هذه القاعدة الجديدة مشكلة لشركات مثل (TSMC)، التي لديها مرافق إنتاج قيمة وعملاء في كل من الولايات المتحدة والصين، وتتمتع الشركة بمزيد من التخصيص بشكل ملحوظ داخل الولايات المتحدة، حيث يشمل العملاء آبل وكوالكوم.

وقد تسعى شركات مثل " TSMC" إلى استغلال الثغرات عن طريق إدخال الوسطاء في قنوات التوزيع الخاصة بها إلى هواوي، ومع ذلك، فقد اقترح ليو أن هذا لن يكون خيارًا، حيث تسعى شركته إلى تجنب العقوبات الكارثية المحتملة.

وبدلاً من ذلك، ستتقدم الشركة بطلب للحصول على إعفاء من وزارة التجارة الأميركية بمجرد انتهاء فترة التشاور بشأن القاعدة الجديدة في يوليو.