قفزة بتكلفة التمويل تهوي بأرباح "ابن سينا فارما" 15%

أشارت نتائج أعمال شركة "ابن سينا فارما" المدرجة بالبورصة المصرية، إلى تراجع صافي الربح من الأعمال الأساسية بعد استبعاد المخصصات، بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من 2019 مسجلاً 49 مليون جنيه.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة التي أعلنتها "بلتون" المالية القابضة، فإن هذا التراجع جاء نتيجة ارتفاع المصروفات التمويلية بنسبة 48% على أساس سنوي مسجلة 80 مليون جنيه، مع تراجع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بنحو 0.2 نقطة مئوية مسجلاً 3.25%.

وبلغ صافي الربح المعلن 50 مليون جنيه، ممثلا نمو بنحو 20% على أساس سنوي، وبنسبة تراجع تبلغ 39% على أساس ربع سنوي نظراً للعوامل الموسمية.

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وسجل صافي المبيعات نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي مسجلاً 4.4 مليار جنيه، وهو ما جاء كنتيجة لاستحواذ ابن سينا فارما على حصة سوقية إضافية في سوق التجزئة مسجلة 21.8% في الربع الأول من 2020، مما لا يزال أعلى من أداء سوق تجزئة الأدوية في مصر.

إضافة إلى نمو قوي في الأعمال من غير التجزئة مثل المناقصات والمستشفيات الخاصة، ممثلة 19.5% من مجمل المبيعات، حيث سجل القطاعان نمواً بنسبة 61% على أساس سنوي و39% على أساس سنوي على التوالي، بدعم من زيادة الطلب من جهات الرعاية الصحية العامة والخاصة على أنشطة التخزين لتجنب أية توقف للأعمال منذ تفشي كوفيد-19.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 18% على أساس سنوي وبنسبة تراجع تبلغ 13% على أساس ربع سنوي مسجلاً 345 مليون جنيه، مع استقرار هامش مجمل الربح عند 7.8%، مما يمثل تراجعاً بنحو 0.1 نقطة مئوية عن هامش مجمل الربح العام الماضي نظراً لارتفاع الخصومات النقدية، التي شكّلت 2.5% من مجمل المبيعات مقابل 2.2% في فترة المقارنة.

وأرجعت "بلتون" هذا الارتفاع إلى الخصومات النقدية نتيجة زيادة مساهمة القطاعات المعتمدة على النقدية، كما نمت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 20% على أساس سنوي مسجلة 175 مليون جنيه، مع هامش ربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 3.9%.

على مستوى رأس المال العامل، ارتفعت دورة التحويل النقدية لشركة ابن سينا فارما إلى 9 أيام مقابل يومين في الربع الأول من 2019 (0 في الربع الرابع من 2019).

ارتفعت أيام التحصيل إلى حوالي 91 يوم (+8 أيام على أساس سنوي)، بلغت عدد أيام المخزون 40 يوما (+7 أيام على أساس سنوي)، وارتفعت فترة الدفع إلى 121 يوم (+6 أيام على أساس سنوي).