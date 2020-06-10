مؤسسة 500 Startups تعتزم الاستثمار بـ 150 شركة ناشئة

قال حسن حيدر شريك إداري في مؤسسة 500 Startups في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن استثمارات المؤسسة شملت 180 شركة في السنوات الثلاث السابقة.

وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية" أن لدى المؤسسة صندوقا حجمه بأكثر من 30 مليون دولار، متوقعاً إطلاق صندوق جديد لاستثمارات جديدة مقبلة بأكثر من 150 شركة في السنوات المقبلة.

وأوضح أن استثمارات المؤسسة تنتشر في مختلف الشركات الناشئة في جميع الدول العربية.

وقال إن مرحلة جائحة كورونا، استفادت منها الشركات التقنية الناشئة، بينما تأثرت شركات السياحة والسفر بشكل كبير وتوقف عملها لحوالي 3 أشهر.

وكشف أن حجم استثمار المؤسسة في منصة أجار بلغ 200 ألف دولار.

وأعلنت AJAR المنصة المتخصصة في مجال إدارة العقارات وتحصيل الإيجارات باستخدام التقنيات السحابية ،عن انتهاء جولتها التمويلية الأولى التي شاركت فيها كل من "SBX Capital" و" Startups 500" و"Seed Partners".

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها AJAR منذ تأسيسها 7.5 مليون دولار.

وسيتم تخصيص هذه الأموال لتعزيز قدرات منصتها وتنمية مهارات فريقها، إضاقة إلى توسيع دائرة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.