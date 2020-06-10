ملاك "زارا" يضخون 3 مليارات دولار للتوسع رغم كورونا

تخطط شركة انديتكس لاستثمار 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار) لتوسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية لسلاسل المحلات التابعة لها مثل زارا وبيرشكا، بجانب التوسع في مساحات المتاجر، في خطوة منها لزيادة تنافسيتها بالأسواق، بعد أن أضرت جائحة كورونا بشدة قطاع ملابس التجزئة.

وتستهدف الشركة الإسبانية، أن تمثل مبيعاتها عبر الإنترنت 25% من إجمالي المبيعات بحلول 2022، بعد أن ساهم نمو مبيعاتها الإلكترونية في تعويض تراجع مبيعات الشركة البالغ 44% في الربع الأول.

وأجلت الشركة توزيعات نقدية خاصة بعد أن حققت خسائر للمرة الأول منذ طرحها بالبورصة قبل عقدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بابلو اسلا في حديث مع المحللين إن شركته واثقة من نموذج الأعمال الذي تتبعه، ورؤيتها طويلة المدى.

وأضاف أن إغلاق الاقتصاد لمدة شهرين أدى إلى إغلاق 90% من متاجر الشركة، وتفكر الشركة حاليا في كيفية تجاوز منافسيها واكتساب حصة سوقية أكبر بعد فتح الاقتصاد مرة أخرى.

وأوضح أن جزءا من هذه الخطة يتمثل في استثمار مليار يورو في البيع عبر الإنترنت، و1.7 مليار يورو في توسيع المتاجر على مدار 3 أعوام.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت فيه الشركة، إنها تخطط إلى إغلاق ما بين 1000 و1200 متجر خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرة إلى أنها ستقوم بإغلاق المتاجر التي يمكن لزبائنها الوصول إلى متاجر أخرى قريبة أو طلب مشترياتهم عبر الإنترنت.

وحققت الشركة خسائر في الربع الأول بلغت 409 ملايين يورو (462.5 مليون دولار)، في الربع الأول المنتهي في 30 إبريل.