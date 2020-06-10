منصة "واحد" الاستثمارية تجمع 25 مليون دولار

أغلقت مؤخرا منصة الاستثمار الإسلامي الرقمي "واحد للاستثمار" جولة استثمارية بقيمة 25 مليون دولار، بقيادة "واعد"، وهي ذراع استثمارية لشركة أرامكو السعودية، مختصة بمشاريع رأس المال الاستثماري.

وشارك في هذه الدورة التمويلية المستثمرون السابقون بالمنصة وهم BECO وCueBall Capital إضافة إلى Dubai Cultiv8 وRasameel.

وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها للتوسع دولياً، بما في ذلك السعودية.

وتعمل المنصة حالياً في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولديها أكثر من 100 ألف عميل على مستوى العالم، وتخطط للنمو في أكبر الأسواق الإسلامية، بما في ذلك إندونيسيا ونيجيريا والهند ورابطة الدول المستقلة.

وفي أكتوبر الماضي، منحت هيئة الأوراق المالية الماليزية للشركة أول ترخيص إسلامي روبو في البلاد. كما تدرس الشركة إدراج صنايق أسهم ETF الإسلامية في البورصة السعودية.