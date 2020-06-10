عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

منصة "واحد" الاستثمارية تجمع 25 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
منصة "واحد للاستثمار الإسلامي الرقمي" تسعى للتوسع في السعودية
رابط مختصر

أغلقت مؤخرا منصة الاستثمار الإسلامي الرقمي "واحد للاستثمار" جولة استثمارية بقيمة 25 مليون دولار، بقيادة "واعد"، وهي ذراع استثمارية لشركة أرامكو السعودية، مختصة بمشاريع رأس المال الاستثماري.

وشارك في هذه الدورة التمويلية المستثمرون السابقون بالمنصة وهم BECO وCueBall Capital إضافة إلى Dubai Cultiv8 وRasameel.

وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها للتوسع دولياً، بما في ذلك السعودية.

وتعمل المنصة حالياً في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولديها أكثر من 100 ألف عميل على مستوى العالم، وتخطط للنمو في أكبر الأسواق الإسلامية، بما في ذلك إندونيسيا ونيجيريا والهند ورابطة الدول المستقلة.

وفي أكتوبر الماضي، منحت هيئة الأوراق المالية الماليزية للشركة أول ترخيص إسلامي روبو في البلاد. كما تدرس الشركة إدراج صنايق أسهم ETF الإسلامية في البورصة السعودية.

كلمات دالّة

#أرامكو, #واحد, #منصة, #استثمار, #واعد, #اسلامي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر