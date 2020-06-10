نمو أرباح "ميدغلف للتأمين" الفصلية 17% إلى 8.2 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 8.246 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020 ، بارتفاع 17.213 % عن الربع المماثل من العام السابق والذي ربحت فيه 7.035 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة و الضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 43.5% نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26.6% و ارتفاع في الدخل من عمولة اعادة تأمين بنسبة 97.8%".

وكان ﻣﺠﻠﺲ إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، قد أعلن في وقت سابق موافقة الجمعية العامة العادية على استخدام مبلغ 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة.

كما شملت القرارات اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪي ﻓﻴﺰا دارة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، علما أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2019 ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ 57,013 ألف ريال سعودي ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ بـ2956 ألف ريال وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻴﺪﻏﻠﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

بالإضافة للموافقة ﻋﻠﻰ الأﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، علما أن التعاملات التي تمت خلال 2019 هي عبارة عن حسابات جارية بـ3,937 ألف ريال ووثائق تأمين لسنة بـ4879 ألف ريال . واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل، علماً أن التعاملات التي تمت خلال 2019 هي عبارة عن حساب استثمار بـ122990 ألف ريال.