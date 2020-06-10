"ليموناد" التابعة لـ "سوفت بنك" تسعى لطرح أسهمها

تقدمت شركة Lemonade في الولايات المتحدة، والتابعة لـ SoftBank بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب، وسط انتعاش قوي لسوق الطروحات الأولية عالميا في أعقاب أزمة كورونا.

وستكون هذه أولى الشركات في محفظة SoftBank التي ستُطرح للاكتتاب بعد تعثر طرح WeWork العام الماضي.

كانت SoftBank قد ضخت استثمارات قدرها 300 مليون دولار في Lemonade العام الماضي، ليرتفع تقييم الشركة إلى ملياري دولار.

وتقدم الشركة خدمات التأمين على المنازل عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

وتضاعفت إيراداتها في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع المقابل، إلى 26 مليون دولار.