"مصدر" للعربية: 600 مليون دولار قيمة مشروعنا بأوزبكستان

اتفقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على بناء وتشغيل مشروع مزرعة رياح بقدرة 500 ميغاوات في أوزبكستان.

ووقع الاتفاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية و شبكة الكهرباء الوطنية، في إطار هدف البلاد لتطوير طاقة متجددة بقدرات 5 غيغاوات بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" يوسف آل علي، في مقابلة مع "العربية"، إن قيمة مشروعنا في أوزبكستان نحو 600 مليون دولار، "وهو يعتبر من أكبر المشاريع في آسيا الوسطى".

وهذا المشروع الثاني من نوعه لشركة "مصدر" في أوزبكستان، إذ تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع الطاقة الشمسية في نوفمبر الماضي، بسعة 100 ميغاوات.

ولفت إلى أن بنوك تنموية كثيرة ستساهم في تمويل مشروعنا في أوزبكستان، مؤكداً أنه "في العادة نحن نمول 30% من مشاريعنا عبر مصادر ذاتية".

وأكد أن عمليات البناء ستنطلق مع نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التشغيل الكلي للمشروع عام 2024.