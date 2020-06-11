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أرباح "الفخارية" الفصلية تنمو 238% إلى 5.4 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً في صافي أرباحها بأكثر من 3 مرات.

وبلغت صافي أرباح الشركة 5.41 مليون ريال، مقابل 1.6 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو قدره 238%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف التشغيلية، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

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