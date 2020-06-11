أرباح "ملاذ" للتأمين الفصلية تتراجع 39% إلى 4 ملايين ريال

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة تراجع في الأرباح بنسبة 39%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الأرباح قبل الزكاة بلغت 3.99 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 6.573 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 33% ، بسبب الانخفاض في أقساط تأمين المركبات بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام السابق، والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 18%، وذلك بسبب ارتفاعها في تأمين المركبات بنسبة 32% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والارتفاع في تكاليف الاكتتاب بنسبة 29% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفقا للشركة.