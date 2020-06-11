أرباح "وفرة" الفصلية تنمو 82% إلى 1.17 مليون ريال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح بنسبة 82%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أرباحها بلغت 1.17 مليون ريال، مقابل 639.97 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الأرباح خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات وتحسّن الكفاءة التشغيلية وتحسّن أسعار البيع لبعض المنتجات وزيادة المبيعات في منتجات اللحوم وحبوب الإفطار والمكسرات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى رغم انخفاض المبيعات بنسبة 15.90% وتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 262.255 ألف ريال.