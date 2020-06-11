تراجع أرباح "دار الأركان" بالربع الأول 51% لـ12.4 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري إلى 12.42 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 25.51 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 51.3%.

كما تراجعت الأرباح بنسبة 81.9%، مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي كانت 68.8 مليون ريال.

وبلغت قيمة أرباح دار الأركان التشغيلية في الربع الأول 160 مليون ريال، مقابل 159 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع طفيف 0.47%.

وقالت دار الأركان إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض مبيعات العقارات، وارتفاع مصاريف التشغيل وأعباء التمويل وقد تم تعويضه جزئياً بالارتفاع في ايرادات التأجير بالإضافة الى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، مما كان له أثر على صافي الدخل.