تسلا تقترب من إزاحة تويوتا كأعلى شركات السيارات قيمة

بعد أن ارتفعت أسهم "تسلا" بأكثر من 9% يوم أمس إلى فوق مستويات 1000 دولار، وصلت قيمتها السوقية إلى 190 مليار دولار.

وتداول سهم تسلا اليوم الخميس متكبدا بعض التراجع إلا أنه بقي عند مستويات 1025 دولارا.

وتقترب الشركة بهذا الأداء من شركة تويوتا والتي تتصدر حاليا قائمة أكبر شركات السيارات قيمة في العالم، إذ تبلغ قيمتها السوقية 210 مليارات دولار.

وتأتي هذه الارتفاعات على أسهم "تسلا" بعد أن قال إيلون موسك في رسالة لموظفيه إنه حان الوقت لبدء إنتاج سيارات تسلا سيمي، علما أن الشركة كانت قد كشفت عن هذا الطراز في نوفمبر عام 2017 .

وتشير توقعات المحللين إلى أن الشركة ستقوم بتسليم نحو 100 ألف سيارة من مصنعها في الصين في أول أعوام تشغيله.

وقال المحلل دانيل أفيس، المحلل المختص في قطاع السيارات، إن هناك احتمالية أن ترتفع الأسهم أكثر من هذا المستوى، في ظل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في الصين، وتخفيف الإغلاق الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، بجانب التحسينات على بطاريات سيارات الشركة.