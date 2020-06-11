نمو أرباح "جرير" الفصلية 7.7%.. وتوصية بتوزيع 204 ملايين ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق، ارتفاع صافي أرباح فصلية بعد الزكاة والضريبة بـ 7.7 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة إلى 251.7 مليون ريال، مقابل 233.7 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئياً زيادة عدد المعارض من 56 إلى 60 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وأشارت إلى أن زيادة عدد المعارض من 56 إلى 60 معرضاً، ساهم جزئياً في زيادة مبيعات التجزئة.

كما لفتت إلى أن نتائج الشركة شهدت انخفاضا نسبيا لهامش مجمل الربح نظراً لعروض الأسعار الترويجية ولاختلاف المزيج البيعي وبسبب زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وبينت الشركة أن أعمالها تأثرت بجائحة كوفيد 19 حيث شهدت المجموعة انخفاضًا في مبيعات منافذ البيع بالتجزئة ومبيعات الجملة في النصف الثاني من مارس 2020، إلا أن هذا الانخفاض قد تم تعويضه جزئيًا بزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

وقالت إنه مع ذلك فإن أداء المبيعات قبل الفترة المتأثرة كان قويًا بما يكفي لتحقيق نمو في المبيعات بنسبة 24%، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

كما أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2020. وبلغ اجمالي المبلغ الموزع 204 ملايين ريال، عن عدد أسهم 120 مليون سهم.