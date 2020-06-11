صفقة بـ7.3 مليار تمنح شركة " Just Eat" موطئ قدم بأميركا

قالت شركة Just Eat Takeaway الهولندية، يوم الأربعاء إنها وافقت على شراء Grubhub مقابل 7.3 مليار دولار، وهي صفقة ستمنحها موطئ قدم في الولايات المتحدة.

إذ تقدر حصة Grubhub بـ24% من سوق توصيل الطعام في أميركا.

قدرت أسهم Grubhub بسعر 75.15 دولارًا للسهم الواحد، بعلاوة نسبتها 27 بالمائة على سعر إغلاق Grubhub البالغ 59.05 دولارًا.

ومن المفترض أن ينضم مؤسس Grubhub والرئيس التنفيذي، مات مالوني، إلى مجلس إدارة Just Eat Takeaway ويشرف على أعمال الشركة في أميركا الشمالية.

يذكر أن أوبر كانت تعقد محادثات لشراء Grubhub ، لكن تلك المناقشات تعثرت بسبب مخاوف تتعلق بالأسعار والتنظيم.

لو اشترت "أوبر"، Grubhub ودمجتها مع Uber Eats ، لأصبحت أكبر شركة لتوصيل الطعام في أميركا، بحصة سوقية تبلغ 55 بالمئة تقريبًا.

في 2018 و 2019 ، حصلت 25 عملية اندماج واستحواذ في قطاع توصيل الطعام ، بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار دولار، وفقًا لشركة Linklaters.