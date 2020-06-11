طيبة للاستثمار تتكبد 123 مليون ريال خسائر فصلية

أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، لتتكبد خسائر بـ 123.27 مليون ريال.

وكانت الشركة قد حققت خلال نفس الفترة من العام الماضي أرباحا قدرها 66.16 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي على الرغم من انخفاض الإيرادات بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض حصة الشركة في خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في إحدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع في العام السابق 2019 وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة خلال عام 2014 لصالح مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف، وفقا لبيان صادر عن الشركة.