قريبا.. 3 شركات تكنولوجيا ستدخل نادي التريليون دولار

قال رئيس Graphene Ventures نبيل برهانو، في مقابلة مع "العربية"، إن شركات التقنية كانت الرابح الأكبر من "كوفيد 19"، لافتا إلى أن أسهم الشركات العملاقة تستفيد من الاعتماد المتزايد على الخدمات عبر الإنترنت.

وتابع قائلا: "الرؤية المستقبلية لهذه الشركات لا يزال فيها نمو، مقارنة مع شركات السياحة والسفر وغيرها".

ونوه بأن مكرر الربحية لهذه الشركات مرتفع جداً، متوقعاً عدم استمرار ذلك مستقبلا.

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وتوقع أن تدخل 3 شركات نادي التريليون دولار من حيث قيمتها السوقية وهي: فيسبوك، علي بابا، وtencent.

وقد يكون التعافي السريع للأسهم الأميركية من أزمة كورونا مفاجئا لكثيرين، لكن لا شيء يفاجئ في كون المساهم الأكبر في هذا التعافي أسهم التكنولوجيا، التي تستفيد من الاعتماد المتزايد على الخدمات عبر الإنترنت، من التسوق الإلكتروني إلى الاجتماعات الافتراضية، وحتى المناسبات العائلية.

ووصلت القيمة السوقية لـ4 شركات ضخمة في قطاع التكنولوجيا إلى فوق 5 تريليونات دولار: 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "آبل"، 1.44 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "مايكروسوفت"،1.29 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "أمازون"، 680 مليار دولار القيمة السوقية لـ "فيسبوك".