بالصور.. سوني تكشف عن جهاز "بلاي ستيشن5

كشفت شركة سوني اليابانية النقاب عن جهازها "بلاي ستيشن5" بعد طول انتظار وهو الإعلان الذي تأجل أكثر من مرة بفعل جائحة كورونا.

وفي بث مباشر عبر الإنترنت كشفت الشركة عن شكل الجهاز الجديد ومواصفاته غير أنها لم تحدد موعدا لطرح الجهاز بالأسواق في وقت قالت به الشركة إن الطرح سيكون في موسم الإجازات خلال العام الجاري.

وباعت سوني نحو 100 مليون وحدة من منصة الألعاب الشهيرة بلاي ستيشن 4 منذ نوفمبر 2013، بحسب ما ذكره موقع "ببيزنس إنسايدر".

وفي وقت لم تحدد به الشركة سعر الجهاز الجديد التابع لسوني فإن تقارير أشارت إليها "ببيزنس إنسايدر" قالت إن سعر الوحدة سيتراوح ما بين 500-550 دولار.

وسيتم إطلاق نسختين من الجهاز الجديد أحدهما نسخة ستعمل بتقنية 4K Ultra HD Blu-ray والنسخة الأخرى وهي نسخة رقمية لم تتضح بعد كافة التفاصيل بشأنها.

وقالت شركة "سوني" إن النسخة الجديدة من منصتها للألعاب الإلكترونية ستتمتع بمواصفات وترقيات أفضل على مستوى التقنيات المستخدمة للصورة والسرعة من خلال استخدام تقنيات غرافيك أعلم مما يتم استخدامها بالأجهزة الحالية.

وارتفع سهم "سوني" في تداولات ما بعد الإغلاق في "وول ستريت" بنحو 2٪ حول مستويات 67 دولارا للسهم بعد تكبده خسائر بنحو 4٪ خلال جلسة الأمس في خضم موجة البيع التي شهدها سوق المال الأميركي في جلسة الخميس.