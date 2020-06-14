أرباح "البابطين" الفصلية تتراجع 28.3% إلى 14.2 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الأرباح قدره 28.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغ 14.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 19.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض هوامش الربح نتيجة للضغوط على لأسعار البيع علي الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية وارتفاع حجم المبيعات، وفقا للشركة.