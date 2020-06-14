أرباح "عطاء" تنمو 2.8% خلال 9 أشهر إلى 12.3 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 أبريل 2020، مشيرة إلى تحقيقها نموا في الأرباح نسبته 2.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال تلك الفترة بلغ 12.344 مليون ريال، مقابل 12.013 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، يعود إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة أعداد الطلاب بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 413% نتيجة قيام الشركة بتكوين مخصصات إضافية تحسباً للآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، وزيادة تكاليف التمويل بنسبة 125% والعائدة إلى استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي أشبيليا وأثر تطبيق المعيار رقم (16).