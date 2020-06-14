الخطوط النمساوية تتوقع تقلص أعمالها 20%

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية النمساوية في تصريحات صحافية إن الشركة تتوقع تقلص أعمالها بنسبة 20% بحلول 2022، وأن تضطر للاستغناء عن حوالي 1100 موظف من أصل سبعة آلاف حاليا.

موضوع يهمك أعلنت شركة دبي للإيداع عن بدء تفعيل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم "بنك دبي التجاري" بحد أقصى نسبته... بدء تملك الأجانب بنسبة 40 % في بنك دبي التجاري اعتبارا من اليوم أسواق المال

كانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن النمسا وافقت على مساعدات للشركة التابعة للوفتهانزا تبلغ 450 مليون يورو (506 ملايين دولار) لحماية وضع فيينا كمركز للنقل والمحافظة على أغلبية الوظائف في الناقلة الوطنية.

ونقلت صحيفة دير ستاندرد عن الرئيس التنفيذي أليكسيس فون هوينسبروخ قوله ردا عن سؤال عن خفض وظائف "هدفنا 80% من الحجم السباق للشركة في 2022، وهو ما يعني من منظور اليوم أن هناك 1100 موظف زائد على الحاجة".

تشمل المساعدات التي تأتي وسط جائحة فيروس كورونا 300 مليون يورو في صورة قروض من مجموعة من البنوك، تضمنها الدولة بنسبة 90% إلى جانب منح تبلغ 150 مليون يورو.