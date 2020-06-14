بنية كابيتال المصرية تستثمر مليار جنيه في مصنع ألياف ضوئية

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال المصرية لحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية إن الشركة ستستثمر أكثر من مليار جنيه (62 مليون دولار) في إنشاء مصنع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أحمد مكي في مقابلة مع رويترز عبر الإنترنت أن المصنع المزمع سيكون الأكبر بالمنطقة العربية والإفريقية وسيقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج أربعة ملايين كيلومتر من الألياف الضوئية سنويا في البداية.

وسيكون مصنع "بنية للكابلات" مملوكا لبنية كابيتال بنسبة 74%، وبنسبة 26 %، للهيئة العربية للتصنيع. وبنية كابيتال مملوكة بأكثر من 95 %، لمستثمرين مصريين بينما تحوز شركة تابعة لوزارة النقل المصرية النسبة الباقية، وفقا لمكي.

الهيئة العربية للتصنيع مملوكة للدولة وتشرف على مصانع تنتج السلع المدنية والمنتجات العسكرية. يبلغ رأس المال المرخص لشركة بنية كابيتال مليار جنيه ورأس المال المدفوع 300 مليون جنيه. لكن مكي لم يكشف عن رأسمال بنية للكابلات.

وقال "المصنع سيكون بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 50 ألف متر مربع... وسيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، أول مرحلة تبلغ تكلفتها الاستثمارية 300 مليون جنيه... إجمالي تكلفة المشروع 40 %، منها بالتمويل الذاتي والباقي تمويلات بنكية".

وتوقع الشروع في أعمال الإنشاء خلال الربع الأخير من العام الحالي وبدء الإنتاج في الربع الثالث من 2021.

تحالفت بنية كابيتال مع كورنينج الأمريكية للألياف الضوئية والكابلات كمورد استراتيجي للألياف للمصنع الجديد.

وأضاف مكي "الطاقة القصوى للمصنع ستكون أربعة ملايين كيلومتر من (الألياف الضوئية) في العام الأول، ونسعى خلال عامين من الإنتاح

لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بإذن الله" متوقعا استرداد تكلفة الاستثمار خلال العام الرابع أو الخامس من بدء الإنتاج.

وتابع "أغلب الإنتاج سيوجه في البداية للسوق المحلي والنسبة الأصغر للتصدير، لكن تلك النسب ستتغير بالتأكيد مع مرور الوقت".