خسائر "حديد عز" تقفز 674% لـ 7.9 مليار جنيه في 2019

تكبدت شركة حديد عز المدرجة في البورصة المصرية، خسائر تقدر بنحو 7.9 مليار جنيه خلال العام الماضي.

ووفق نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة، فقد تمكنت "حديد عز" من تحقيق مبيعات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 45.7 مليار جنيه خلال العام 2019، مقابل نحو 49.2 مليار جنيه خلال العام 2018 بنسبة انخفاض تبلغ نحو 7%.

وبلغ صافي الخسائر 7.9 مليار جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 78 مليون جنيه، وبلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة عن العام 102 مليون جنيه مقابل نحو 1.1 مليار جنيه العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة في 2019 إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 63 مليون جنيه في 2018.

في سياق متصل، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، منح شركة حديد عز مهلة إضافية أخرى تنتهى قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو، لموافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية الكاملة الصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك حيث قامت الشركة بالإفصاح عن مؤشرات نتائج أعمالها وعلى أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة في حالة عدم التزامها بإرسال قوائمها المالية السنوية الكاملة قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو.

يشار إلى أن شركة حديد عز حققت خسائر بقيمة 4.32 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 326.05 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.