خسائر "سابتكو" الفصلية تتفاقم 273% إلى 39.9 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة زيادة في خسائرها بنسبة 273.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي خسائرها بلغت 39.9 مليون ريال، مقابل 10.69 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أسباب الارتفاع في الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض الإيرادات من نشاط الشركة الرئيسي بسبب تأثره بالإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا بالرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الربع بسبب ارتفاع إيرادات النشاط بالشركة التابعة، وارتفاع تكاليف النشاط ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وتحقيق خسائر في مشروع مشترك لتأثر أعماله بجائحة فايروس كورونا.