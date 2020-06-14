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شركة مصرية تنال حق تصنيع وتوزيع علاج كورونا في 127 دولة

المصدر: القاهرة - رويترز
اختبارات ريمديسيفير أثبتت قدرته على وقف المضاعفات في الرئتين
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قالت "إيفا فارما" المصرية للصناعات الدوائية في بيان، اليوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق مع "جيلياد ساينسز" الأميركية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات ريمديسيفير وتوزيعه في 127 دولة.

كانت السلطات المعنية أجازت استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، وتستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.

وقالت إيفا إنه بموجب الاتفاق "ستتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأميركية من أجل تعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية الأسبوع الماضي أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومازالت تجارب الدواء جارية على البشر وأظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد مرضى على الشفاء أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي وقل فيها ما يلحق بالرئتين من أذى.

كلمات دالّة

#ريمديسيفير, #علاج كورونا, #دواء ريمديسيفير, #كورونا, #Remdesivir
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