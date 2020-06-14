نمو أرباح أسمنت الشمالية بالربع الأول 78% لـ27.6 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية إلى 27.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 15.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 78%.

ومقابل أرباح الربع السابق انخفضت أرباح أسمنت الشمالية في الربع السابق بنسبة 25%، حيث كانت 36.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الأول 30.9 مليون ريال، مقابل 27.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 13.3%.

وقالت إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات والإيرادات الأخرى وانخفاض الأعباء التمويلية نتيجة خفض الدين العام مقارنة بالعام السابق وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.