هكذا تأثرت أرباح "المواساة" بجائحة كورونا

سجلت شركة المواساة للخدمات الطبية 108.2 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول من العام الحالي بزيادة طفيفة 0.7% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام المالي السابق.

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وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعوية "تداول" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الأسباب التالية:-

1- الزيادة في الإيرادات المتحققة نظراً لإضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة.

2- انخفاض المصاريف التمويلية نظراً لانخفاض تكلفة الإقراض (SIBOR).

3- الانخفاض في تكوين مخصص الزكاة ليتناسب مع احتساب الوعاء الزكوي لعام 2020، حيث استلمت الشركة الربوط النهائية للسنوات من 2013 إلى 2016، وقامت بإنهائها وتسديد المستحق بموجبها.

تأثيرات أزمة كورونا

وبالمقارنة مع الربع السابق تراجعت الأرباح 17% للأسباب التالية:-

1-انخفاض الإيرادات بنسبة 2.2% نظراً للانخفاض النسبي لحجم التشغيل نتيجة الموسمية الخاصة بالإجازات الدراسية فيما يخص الربع الأول من العام 2020م والتأثر الجزئي لبعض الأنشطة التشغيلية بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال شهر مارس 2020.

2-ارتفاع تكلفة العمالة المتصلة بإضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة.

3-الارتفاع في تكوينات مخصصات الديون خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

4-الارتفاع في تكوين مخصص الزكاة ليتناسب مع احتساب الوعاء الزكوي لعام 2020.

5-ارتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الربع الحالي، نظراً لارتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات الطبية التي تمتلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف وذلك لارتفاع إيرادات هذا المستشفى خلال الربع الحالي، علماً أن نسب الملكية في هذه الشركة التابعة تتوزع بنسبة 51% لشركة المواساة للخدمات الطبية ونسبة 49% لحقوق ملكية غير مسيطرة.