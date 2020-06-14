"أسواق المزرعة" تتحول للربحية بـ8.1 مليون ريال بالربع الأول

حققت شركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" أرباحاً بـ8.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بخسائر 2.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- ارتفاع إيرادات الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 72.7 مليون ريال.



- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.6 مليون ريال.



- بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي من العام الحالي بمبلغ 11 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 13.3 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق.