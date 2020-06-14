"أميانتيت" توصي بتخفيض رأسمال بـ42% لإطفاء الخسائر

قرر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، تعديل توصيته للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال.



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال قبل عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

كما قرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع المنعقد، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال قبل عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ليصبح على النحو التالي:

أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 344,517,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 200,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 41.95% من رأس مال الشركة.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 34,451,700 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 20,000,000 سهم.

ج- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 144,517,000 ريال سعودي.

د - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 14,451,700 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.384) سهما.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال على التزاماتها المالية، مشيرة إلى أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.



وأضافت أنه تم تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال.



وأشارت إلى أن عملية تخفيض رأس المال بالإضافة إلى زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تخضع لموافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن تقديم ملف تخفيض رأس المال وملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.