"تبوك الزراعية" تقلص خسائرها الفصلية إلى 5.9 مليون ريال

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي استطاعت خلالها أن تقلص خسائرها بنسبة 74.75%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها بلغت 5.9 مليون ريال، مقابل 23.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض الخسائر إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض في صافي تقييم هبوط في قيمة المخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد، مما أدى إلى تسجيل مجمل ربح مقابل مجمل خسارة في الفترة المقارنة وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وفقاً للشركة.