إعمار المدينة الاقتصادية تسجل 282 مليون ريال خسائر فصلية

تكبدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر فصلية قوية في الربع الأول من 2020، بلغت بعد الزكاة والضريبة 282 مليون ريال، مقابل أرباح 7 ملايين ريال في الربع الأول من 2019، ومقابل خسائر في الربع السابق بـ223 مليون ريال، بارتفاع في قيمة الخسائر 26.5%.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية للشركة في الربع الأول 39 مليون ريال، مقابل أرباح 160 مليون ريال، في الربع الأول من 2019.

وقالت الشركة إن الخسائر في الربع الأول جاءت على الرغم من أن المبيعات في الربع الحالي كانت أعلى منها في الربع الأول لعام 2019 إلا أن الشركة لم تستطع تسجيل إيرادات محاسبية من عملية بيع عالية القيمة بسبب احتوائها على شروط معينه لا تزال قيد التنفيذ.

وأضافت "سبب هذا انخفاضا في المبيعات والأرباح الإجمالية لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل إضافة إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في القطاع العقاري بالإضافة إلى إثر وباء كورونا COVID-19. وقد أدى هذا الوباء غير المسبوق أيضًا إلى انخفاض بقيمة 89 مليون ريال على العقارات المتاحة للبيع والإيجار خلال الربع الحالي مما أثر على إجمالي الربح والدخل التشغيلي.

وأشارت إلى أن التغيير في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية أدت إلى نتائج إيجابية خلال الربع المقابل في حين لم يلاحظ أي تغير جوهري في تقديرات التكلفة خلال الربع الحالي.

ولفتت لزيادة المصاريف المالية بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ النشاط التنموي الذي يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي ووباء كورونا COVID 19 السائد، وعدم الحصول على قروض طويلة الأجل جديدة.

وقالت إن مكاسب بيع العقارات الاستثمارية ساهمت خلال الربع المقابل لعام 2019 في الأرباح الصافية النهائية، في حين لم يتم إجراء مثل هذا البيع خلال الربع الحالي.