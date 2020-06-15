تراجع أرباح "مكة للإنشاء" الفصلية 14.5% لـ41 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "مكة للإنشاء والتعمير"، بنسبة 14.5% إلى 41 مليون ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ48 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وخاصة في الأيام الأخيرة من الفترة المالية (خمسة عشر يومًا تقريبًا) نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا



- اشتمال الربع المماثل من العام السابق على رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح في الربع المماثل من العام السابق.