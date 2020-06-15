رئيس أملاك للعربية: واثقون من نجاح طرحنا للأسهم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عبدالله الهويش، ثقته في طرح 27 مليون سهم بنسبة 30% من رأسمال الشركة، بالرغم من الظروف الحالية، التي تتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

وقال الهويش في مقابلة مع "العربية" إن "أملاك" التي أعلنت الجدول الزمني لطرح أسهمها للاكتتاب، كانت قد أجلت الطرح بعض الشيء من فترة الربع الأول من العام الحالي إلى الفترة الحالية، التي نثق فيها بأن الطرح سيحقق مستهدفاته.

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وأضاف أن مجلس إدارة أملاك وإدارتها التنفيذية "ينظرون إلى القطاع الذي نعمل به بأنه جذاب وينمو، كما أن رأس سوق المال السعودي استقر، وننظر إلى توقعات الطرح بشكل إيجابي وكل المؤشرات تدعم القيام بالطرح رغم الظروف الحالية".

وأكد تمتع شركة أملاك برأسمال قوي، ولديها تسهيلات بنكية بحجم كبير، موضحاً أن إعادة التمويل لم يتجاوز استخدام الشركة لها حوالي 40% وليس هناك أي داعٍ لزيادة رأس المال، في الوقت الحالي، وبالتالي قررنا طرح جزء من رأس المال دون زيادته.

وأوضح أن أملاك العالمية وضعت استراتيجية للتمويل منذ انطلاقتها شملت رصد رأسمال كبير بقيمة 900 مليون ريال ومع الاحتياطيات تصل القيمة إلى 1.2 مليار ريال.

وقال إن الشركة تمكنت بفضل نتائجها المالية، وأدائها القوي، من الحصول على العديد من التسهيلات البنكية من البنوك التجارية والتعامل مع شركة إعادة التمويل خلال السنتين الماضيتين ودعم التوسع أكثر في قطاع تمويل الأفراد بما يتناسب مع شرائح شركة إعادة التمويل ووزارة الإسكان.

وأكد أن أملاك العالمية، ومنذ انطلاقتها تركز على التنوع والتميز في نشاطها التمويلي وقد حققت نمواً متواصلاً خلال السنوات العشر الماضية برغم المنافسة الشرسة والقوية من البنوك التجارية.

واعتبر أن تخصص شركة أملاك للأفراد أو للشركات ميزها عن البنوك التجارية في قدرتها على تفهم احتياجات العميل وتقديم خدمة سريعة وقوية ومناسبة بجودة عالية وجعلنا نحافظ على مستويات نمو عالية ونستمر بهذا المجال.

وقال إن دخول شركة إعادة التمويل للسوق، ودعمها لشركات التمويل العقارية منح مساواة لإنشاء مصدر تمويل متساوٍ للتعامل مع البنوك التجارية وشركات التمويل وكان لنا حصة جيدة لشركات تمويل في هذا المجال.

موعد بناء سجل الأوامر

وقالت أملاك إن عملية بناء سجل الأوامر ستبدأ في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، فيما سيبدأ الاكتتاب العام في الثاني من يوليو المقبل، ليصبح أول اكتتابات المنطقة منذ أزمة فيروس كورونا. وستدير NCB Capital عملية الاكتتاب.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في ديسمبر الماضي على طلب "أملاك" طرح 27 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

وتظهر بيانات الشركة أن البنك السعودي للاستثمار هو أكبر مساهمي الشركة إذ يستحوذ على 32% من إجمالي أسهم الشركة، وستصل حصته بعد الطرح إلى 22.41%، فيما تستحوذ شركة أملاك للتمويل على ثاني أكبر حصة في الشركة، إذ تحوذ على 26.21% من أسهم الشركة، وتصل حصتها بعد الطرح إلى 18.35%.